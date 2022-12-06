Уже другу добу поспіль росіяни спостерігають безпорадність своїх сил ППО. Якщо напередодні вибухи пролунали на аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", то цього разу – у Курську. Відомо, що там загорівся нафтонакопичувач.

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Вогонь видніється за кілометри

У мережу вже виклали чимало відео. На них можна побачити масштабну пожежу на аеродромі у Курську. Як зазначає місцева влада, спалахнув на об'єкті нафтонакопичувач. Полум'я настільки сильне, що його видно з усіх кінців міста.

На це вже відреагував губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, цей аеродром теж буцімто атакували з допомогою безпілотника. Він також відзвітував, що потерпілих немає.