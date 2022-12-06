Для остальных областей больших проблем не должно возникнуть. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.
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Какая ситуация в Одесской области после ракетной атаки
Враг не меняет в этом случае свою тактику. Он хочет нас заморозить, и у него ничего не получится,
– заявил Данилов.
Секретарь СНБО уверен, что наши специалисты в ближайшее время починят то, что уничтожено во время обстрелов. По словам Данилова, небольшие проблемы будут в Одесской области.
"По остальной территории мы не видим больших проблем. К этому наши специалисты готовы. Более того, мы уже понимаем, как нам действовать, когда мы понимаем, что в ближайшее время будет атака. Это уже наше ноу-хау, наших энергетиков, которые совместно со службами отрабатывают эти вопросы", – отметил Данилов.
Ракетный обстрел Одесской области: что известно
- В результате российской атаки 5 декабря повреждены два инфраструктурных объекта Одесской области. Один человек госпитализирован.
- После ракетного удара сообщалось, что в Одессе обесточены все насосные станции и резервные линии. Водоснабжение отсутствовало по всему городу.
- 6 декабря стало известно, что из-за массированного ракетного обстрела критической инфраструктуры в Одессе проблемы со светом и водоснабжением. Мэр города Геннадий Труханов подробно рассказал о ситуации в областном центре.
- По состоянию на 8:40 возобновлена подача воды в дома одесситов. Однако остаются без водоснабжения районы Заставы, Слободки, Тираспольского и Дальницкого шоссе.