Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал, что ситуация на левом берегу Днепра стала немного лучше. Также он дал советы киевлянам, у которых нет света более 7 часов.

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Куда обращаться киевлянам, если света нет более 7 часов

Коваленко отметил, что по состоянию на вечер 8 декабря плохих новостей нет, поэтому это уже хорошо.

Киев проживает сегодня с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельству коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, позволившее увеличить объем переданной электроэнергии,

– заметил гендиректор YASNO.

По словам Коваленко, под "коллегами" он подразумевает энергетиков, местные власти и всех, кто причастен этой отрасли. Они работают максимально слаженно на результат, что очень радует.

"Впереди – потепление. Это должно нам всем немного помочь, потому что количество локальных аварий растет ежедневно", – добавил чиновник.

Также он напомнил киевлянам, что нужно делать, если света нет более 7 часов и действуют экстренные отключения:

Зайдите на сайт YASNO, где есть график отключений. Там содержится большинство информации, что происходит с энергоинфраструктурой по вашему адресу.

Проверьте, есть ли у вас отключение из-за локальной аварии. Если есть, следует обращаться за деталями в ОСМД, ЖЭК или ОСР.

Если это не локальная авария, а длительное экстренное отключение, следует обратиться в ДТЭК Киевские электросети в фейсбуке. Специалисты, если это будет возможно, сориентируют, когда появится свет.

В Киевской области – дефицит в энергосистеме

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в эфире телемарафона сообщил, что в энергосистеме Киевщины сохраняется существенный дефицит – всего 30% от потребностей потребителей.

По словам главы ОВА, это приводит к определенным перебоям с теплоснабжением в домах, где есть централизованное отопление. Энергетики работают над тем, чтобы поскорее выйти в плановые отключения.



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