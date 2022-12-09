Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів, що ситуація на лівому березі Дніпра стала трохи кращою. Також він дав поради киянам, у яких немає світла понад 7 годин.

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Куди звертатися киянам, якщо світла немає понад 7 годин

Коваленко зазначив, що станом на вечір 8 грудня поганих новин немає, тож це вже добре.

Київ проживає сьогоднішній день з обмеженнями на рівні вчорашніх. На лівому, за свідченнями колег, ситуація стала трохи краща. Колеги придумали певне рішення, яке дало змогу збільшити об‘єм переданої електроенергії,

– зауважив гендиректор YASNO.

За словами Коваленка, під "колегами" він має на увазі енергетиків, місцеву владу і всіх, хто стосується цієї галузі. Вони працюють максимально злагоджено на результат, що неабияк радує.

"Попереду – потепління. Це має нам усім трошки допомогти, бо кількість локальних аварій росте щоденно", – додав посадовець.

Також він нагадав киянам, що потрібно робити, якщо світла немає більш ніж 7 годин і діють екстрені відключення:

Зайдіть на сайт YASNO, де є графік відключень. Там міститься більшість інформації про те, що відбувається з енергоінфраструктурою за вашою адресою.

Перевірте, чи є у вас відключення через локальну аварію. Якщо є, слід звертатися за деталями до ОСББ, ЖЕК чи ОСР.

Якщо це не локальна аварія, а тривале екстрене відключення, то слід звернутися до ДТЕК Київські електромережі у фейсбуці. Фахівці, якщо це буде можливо, зорієнтують, коли з'явиться світло.

На Київщині – дефіцит в енергосистемі

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону повідомив, що в енергосистемі Київщини зберігається суттєвий дефіцит – лише 30% від потреб споживачів.

За словами очільника ОВА, це призводить до певних перебоїв із теплопостачанням у будинках, де є централізоване опалення. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше вийти у планові відключення.



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