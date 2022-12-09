Из-за обстрелов оккупантов критической инфраструктуры ситуация в энергосистеме сложная, но контролируемая. Денис Шмигаль рассказал о том, к чему следует готовиться украинцам и как власть будет решать существующие проблемы.
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Сколько процентов энергосетей повреждено
По словам главы правления, в разной степени повреждены все тепловые и гидроэлектростанции Украины. Поэтому следует применять графики отключений, чтобы сбалансировать дефицит.
В разной степени повреждено 40% объектов высоковольтной сети. Поэтому в большинстве регионов ограничения электроснабжения все еще значительны. Это необходимая мера для удержания сбалансированной работы нашей энергосистемы,
– сказал Шмигаль.
Также он отметил, что по состоянию на утро 9 декабря удалось заживить Одессу и область, существенно пострадавшую во время восьмой волны ракетной атаки 5 декабря.
Ситуация с энергетикой в регионах: Одесса, Херсон, Киев, Донецк и Харьков
- Частично введены объекты критической инфраструктуры в Одесской и Херсонской областях. Это позволило запустить системы отопления.
- Непростая ситуация в Киевской области – на левобережье дефицит более существенный.
- Самое сложное – Донбассе и Харьковщине. Российские захватчики ежедневно атакуют объекты поколения и распределительные сети. Кроме того, быстрому заживлению регионов не способствует плохая погода.