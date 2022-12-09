Через обстріли окупантами критичної інфраструктури ситуація в енергосистемі складна, але контрольована. Денис Шмигаль розповів про те, до чого варто готуватись українцям, та як влада розв'язуватиме наявні проблеми.

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Скільки відсотків енергомереж пошкоджені

За словами глави правління, різною мірою пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції України. Тому потрібно застосовувати графіки відключень, аби збалансувати дефіцит.

Різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі. Тому в більшості регіонів обмеження електропостачання все ще значні. Це необхідний захід для утримання збалансованої роботи нашої енергосистеми,

– сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що станом на ранок 9 грудня вдалось заживити Одесу та область, яка суттєво постраждала під час восьмої хвилі ракетної атаки 5 грудня.

Ситуація з енергетикою в регіонах: Одеса, Херсон, Київ, Донецьк та Харків

Частково введені в роботу об'єкти критичної інфраструктури в Одеській та Херсонській областях. Це, зокрема, дозволило запустити системи опалення.

Непроста ситуація на Київщині – на лівобережжі дефіцит більш суттєвий.

Найскладніше – Донеччині та Харківщині. російські загарбники щодня атакують об'єкти генерації та розподільчі мережі. Окрім того, швидкому заживленню регіонів не сприяє погана погода.

Зверніть увагу! Уряд вирішив передати понад 480 кубічних метрів дров від "Укрзалізниці" Харківській ОВА. Цю деревину розподілять між жителями області для опалення будинків. Окрім того, на Донеччину відправлять 600 мобільних металевих печей – тобто буржуйок – для обігріву осель.