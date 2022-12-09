Погодні умови ускладнюють ремонт

У кількох областях перевищили ліміти споживання, то ж там застосували режим аварійних відключень. Мовиться про Одеську, Київську, Запорізьку, Дніпропетровську та Полтавську області.

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Аварійно-відновлювальні роботи тривають по всій Україні в високовольтних та розподільчих мережах і на електростанціях. Втім, погодні умови негативно впливають на стан високовольтних та розподільчих мереж та ускладнюють ремонтні роботи,

– повідомили в НЕК "Укренерго".

Де найважча ситуація

Росіяни постійно обстрілюють енергетичну інфраструктуру Донецької, Херсонської та Харківської областей. То ж ситуація там – непроста.

областей. То ж ситуація там – непроста. Одеську область вдалося заживити резервними схемами. Однак у південних областях досі запроваджують обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі.

досі запроваджують обмеження споживання через суттєвий обсяг пошкоджень в мережі. На Київщині ушкоджень зазнали об'єкти генерації. То ж ситуація там також непроста. Великий дефіцит електроенергії є на Лівобережжі.

"На жаль, в таких умовах ми не можемо прогнозувати суттєвого поліпшення ситуації на вихідні, коли споживання традиційно знижується. Але ми докладаємо всіх зусиль для того, щоб якомога швидше регіони могли повернутися до планових графіків обмежень", – наголосили в компанії.

Зверніть увагу! Якщо у вашому будинку є світло, то використовуйте його економно, щоб не створювати навантаження на систему. Зокрема, намагайтеся не використовувати прилади, які споживають багато електроенергії, у пікові години – з 08:00 по 11:00 та з 17:00 – 23:00.



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