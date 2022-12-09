Ці області наразі не можуть повернутись до планових та стабілізаційних відключень.

До теми Що робити, якщо світла немає понад 7 годин і діють екстрені відключення: алгоритм дій для киян

Одещина

У ДТЕК Одеські електромережі пояснили, що наразі це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють, – наголосили в компанії.

Відключення у Києві

У столиці жителів теж просять запастись терпінням та розумінням, адже потужностей наразі недостатньо для того, щоб принаймні світло виключали за графіком. Стежити за ситуацією можна на сайті ДТЕК Київські електромережі.

Запоріжжя

Внаслідок значного перевищення ліміту споживання електроенергії по Запорізькій області впроваджені екстрені стабілізаційні відключення електроенергії.

В Запоріжжяобленерго також повідомили, що ц зв'язку з цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням.

Зауважимо, що графіки погодинних відключень тимчасово не діють.

Дніпропетровщина

Така ж ситуація й у всій Дніпропетровській області. Відключення світла є аварійними, планові графіки теж не діють. Наразі складно спрогнозувати, де саме і на скільки часу за конкретними адресами не буде світла.

У Полтаві теж змушені відключити світло

Полтаваобленерго повідомило, що в області ввели графік аварійних відключень (ГАВ) на 75 МВт. Обмеження застосували з 8:45, до котрої години триватимуть відключення – не повідомили.

Увага! Спланувати аварійні відключення неможливо. Наразі в Україні здебільшого уже діють графіки планових відключень, однак у випадку нестачі потужностей, вводять аварійні.

Спрогнозувати якою буде ситуація з енергозабезпеченням далі – складно

Українська енергосистема зазнала значних ушкоджень внаслідок масованих ракетних обстрілів росіян, наразі відключення світла є вимушеними. Відновлення наших енергетичних об'єктів відбуваються ледь не цілодобово.

Востаннє окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні 23 листопада, загалом терористичні атаки по енергосистемі країни тривають з 10 жовтня.

Енергетики вважають, якби атаки припинили, то на відновлення нашої енергетичної потужності підуть роки, однак українці змогли б повернутись до планових відключень уже через 2 тижні, а за кілька місяців узагалі б від них відмовились.