Эти области не могут вернуться к плановым и стабилизационным отключениям.

Что делать, если света нет более 7 часов и действуют экстренные отключения: алгоритм действий для киевлян

Одесщина

В ДТЭК Одесские электросети объяснили , что сейчас это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений пока не действуют, – отметили в компании.

Отключение в Киеве

В столице жителей тоже просят запастись терпением и пониманием, ведь мощностей пока недостаточно для того, чтобы свет выключали по графику. Следить за ситуацией можно на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Запорожье

В результате значительного превышения лимита потребления электроэнергии по Запорожской области внедрены экстренные стабилизационные отключения электроэнергии.

В Запорожьеоблэнерго также сообщили, что в этой связи может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно погашаться потребители других очередей, а также потребители, которые пока не входят в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям.

Отметим, что графики почасовых отключений временно бездействуют.

Днепропетровщина

Такая же ситуация и по всей Днепропетровской области. Отключение света аварийными, плановые графики тоже не действуют. Пока сложно спрогнозировать, где именно и на сколько времени по конкретным адресам не будет света.

В Полтаве тоже вынуждены отключить свет

Полтаваоблэнерго сообщило, что в области введен график аварийных отключений (ГАО) на 75 МВт. Ограничения применили с 8:45, до которого будут продолжаться отключения – не сообщили.

Внимание! Спланировать аварийные отключения невозможно. Сейчас в Украине в большинстве своем уже действуют графики плановых отключений , однако в случае нехватки мощностей, вводят аварийные.

Спрогнозировать какова будет ситуация с энергообеспечением дальше – сложно

Украинская энергосистема получила значительные повреждения в результате массированных ракетных обстрелов россиян, пока отключение света вынуждены. Восстановление наших энергетических объектов происходит чуть ли не круглосуточно.

В последний раз оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине 23 ноября, в целом террористические атаки по энергосистеме страны продолжаются с 10 октября.

Энергетики считают, если бы атаки прекратили, то на восстановление нашей энергетической мощности уйдут годы, однако украинцы смогли бы вернуться к плановым отключениям уже через 2 недели, а через несколько месяцев вообще отказались бы от них.