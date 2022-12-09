Ситуация в энергетической системе Украины остается сложной. В каких регионах не будет света 9 декабря – читайте далее в материале 24 канала.
Важно Есть проблемы, – в ДТЭК ответили, когда будет свет на всем левом берегу Киева
Будет ли свет в Киеве
В Киеве сегодня происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Что со светом в Ровненской области
Появились графики отключений электроэнергии 9 декабря:
Электроэнергия в Ивано-Франковске
График включения электроэнергии на Прикарпатье 9 декабря указан ниже. Предварительно, при стабильных условиях, в течение суток каждая очередь будет включаться и выключаться на 3 часа.
Часы включения можно увидеть на картинке ниже. Красное – часы без электроэнергии. Белое – часы с электроэнергией. Оранжевое – часы, на которые будет продолжаться выключение, в случае введения дополнительных ограничений, изменения лимитов или превышения допустимого потребления области. В эти часы в соответствии с подочередями нужно быть готовым к возможным отключениям.
Отключение света на Прикарпатье / фото Ивано-Франковская ОВА
Время включения и выключения может отличаться на 10 – 15 минут, необходимых для переключения очередей по команде диспетчера.
Какая ситуация со светом в Винницкой области
В облэнерго опубликовали график почасового обесточивания в Винницкой области 9 декабря:
- 1 очередь: 00:00-02:00, 06:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-00:00;
- 2 очередь: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 3 очередь: 04:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-00:00.
Если отключение не соответствует графику и света нет более 4 часов (с учетом возможных отклонений), потребителей просят уведомлять об этом облэнерго.
Действуют ли графики в Одесской области
В регионе будут применяться экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
В Запорожской области вводят экстренные отключения света
В результате значительного превышения лимита потребления электроэнергии по Запорожской области ввели экстренные стабилизационные отключения электроэнергии.
В связи с этим может быть увеличена продолжительность отключений каждой из очередей и дополнительно погашаться потребители других очередей, а также потребители, не входящие в перечень адресов, подлежащих почасовым стабилизационным отключениям.
Отметим, что графики почасовых отключений временно не действуют.
Будет ли электроэнергия на Днепропетровщине
9 декабря в регионе проходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
На Львовщине действуют графики отключения света
График отключений электроэнергии остается действующим. Дополнительно для вашего удобства разделили график по каждой группе в отдельности. Узнать, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Отключение света во Львовской области / фото "Львовоблэнерго"
В Черкасской области люди останутся без света
Сегодня по области продолжает действовать "желтый" график отключений электроэнергии.
1 очередь – смотреть здесь.
Часы отключений:
- 03:00–06:00
- 09:00–12:00
- 15:00–18:00
- 21:00–24:00
2 очередь – смотреть здесь.
Часы отключений:
- 00:00–03:00
- 06:00–09:00
- 12:00–15:00
- 18:00–21:00
Что будет со светом в Харьковской области
Как стало известно, в Харьковской области действуют только плановые графики отключения электроэнергии, аварийные пока не применяются.
Электроэнергия в Полтавской области
"Полтаваоблэнерго" сообщает, что в области введен график аварийных отключений.