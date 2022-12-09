Відповідну інформацію в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише 24 канал. За його словами, ймовірно, протягом 2 – 3 днів вдасться збільшити обсяг потужності.
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Коли відновлять генерацію світла на лівому березі Києва
У нас є проблеми з непрацюючими об'єктами генерації на лівому березі, які недостатньо виробляють або взагалі не працюють через руйнацію. А це до війни, скажемо так, було джерелом потужності. Тому ми намагаємося збільшити потужність, яка на лівий берег перерозподіляється,
– заявив Сахарук.
Він припустив, що на вихідних ситуація може бути легшою. Однак пояснив, що для того, щоб вийти на такі ж графіки відключення, які діють на правому березі Києва, – чотири години через п'ять, – треба не тільки відновити мережі, а й відновити генерацію на лівому березі.
Це, за даними виконавчого директора ДТЕК, вже питання "не днів, а тижнів, які потрібні, щоб відновитися".
"Щодо збільшення потужностей – я думаю, це можна досить швидко вирішити. І для цього потрібно об'єднання і місцевої влади, і генерувальних потужностей", – запевнив Дмитро Сахарук.
Варто зауважити, що найскладнішою є ситуація зі світлом в Одеській, Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській області.
Яка ситуація зі світлом в Україні
- Після восьмої масованої атаки по Україні 5 грудня на всій території держави діють планові та екстрені відключення.
- У Офісі Президента розповіли, що деякі підстанції фактично знищені. Заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що дуже постраждала енергосистема Одеси та прилеглих районів. Та запевнив, – відновлювальні роботи тривають.
- 7 грудня Володимир Зеленський пояснив, що відновити на 100% енергосистему, якою вона була до початку російського енерготерору зараз неможливо. Для цього потрібен час. Саме тому у більшості регіонів України далі вимикають світло.