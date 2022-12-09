Соответствующую информацию в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет 24 канал. По его словам, предположительно, в течение 2 – 3 дней удастся увеличить объем мощности.
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Когда возобновят генерацию света на левом берегу Киева
У нас есть проблемы с неработающими объектами генерации на левом берегу, которые недостаточно производят или вообще не работают из-за разрушения. А это до войны, скажем так, было источником мощности. Поэтому мы пытаемся увеличить мощность, которая на левый берег перераспределяется.
– заявил Сахарук.
Он предположил, что в выходные ситуация может быть легче. Однако пояснил, что для того, чтобы выйти на такие же графики отключения, которые действуют на правом берегу Киева – четыре часа через пять – нужно не только восстановить сети, но и возобновить генерацию на левом берегу.
Это, по данным исполнительного директора ДТЭК, уже вопрос "не дней, а недель, которые нужны, чтобы восстановиться".
"Об увеличении мощностей – я думаю, это можно довольно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей", – заверил Дмитрий Сахарук.
Стоит отметить, что самая сложная ситуация со светом в Одесской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской области.
Какая ситуация со светом в Украине
- После восьмой массированной атаки по Украине 5 декабря на всей территории государства действуют плановые и экстренные отключения.
- В Офисе Президента рассказали, что некоторые подстанции фактически уничтожены. Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что очень пострадала энергосистема Одессы и близлежащих районов. Но заверил, – восстановительные работы продолжаются.
- 7 декабря Владимир Зеленский объяснил, что восстановить на 100% энергосистему, которой она была до начала российского энерготеррора, сейчас невозможно. Для этого нужно время. Именно поэтому в большинстве регионов Украины выключают свет.