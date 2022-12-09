Соответствующую информацию в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, пишет 24 канал. По его словам, предположительно, в течение 2 – 3 дней удастся увеличить объем мощности.

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Когда возобновят генерацию света на левом берегу Киева

У нас есть проблемы с неработающими объектами генерации на левом берегу, которые недостаточно производят или вообще не работают из-за разрушения. А это до войны, скажем так, было источником мощности. Поэтому мы пытаемся увеличить мощность, которая на левый берег перераспределяется.

– заявил Сахарук.

Он предположил, что в выходные ситуация может быть легче. Однако пояснил, что для того, чтобы выйти на такие же графики отключения, которые действуют на правом берегу Киева – четыре часа через пять – нужно не только восстановить сети, но и возобновить генерацию на левом берегу.

Это, по данным исполнительного директора ДТЭК, уже вопрос "не дней, а недель, которые нужны, чтобы восстановиться".

"Об увеличении мощностей – я думаю, это можно довольно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей", – заверил Дмитрий Сахарук.

Стоит отметить, что самая сложная ситуация со светом в Одесской, Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской области.

Какая ситуация со светом в Украине