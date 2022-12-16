Российские ракеты попали в некоторых районах столицы. Из-за этого в Киеве возникли проблемы со светом, водой и теплом. 24 канал.
Достойно внимания Одна из самых больших атак: ПВО сбила 37 из 40 ракет, которые выпустили по Киеву
Оккупанты в очередной раз повредили критическую инфраструктуру Киева
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Попадание в несколько районов города. Россияне избивали по объектам критической инфраструктуры города. На нескольких объектах энергообеспечения есть повреждения, поэтому сейчас в столице есть перебои со светом, водой, теплом.
– сказал Кличко.
Ранее мэр сообщал, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему.
Он посоветовал киевлянам подготовить запас питьевой и технической воды.
Одна из самых больших атак
Напомним, что 16 декабря в Днепровском, Деснянском и Голосеевском районах Киева раздались звуки взрывов.
В настоящее время информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе. Сообщается, что человеку на месте была оказана медицинская помощь без госпитализации.
Экстренные отключения света
- Из-за массированной ракетной атаки по территории всей Украины в Киеве вводят экстренные выключения света.
- Стоит отметить, что после массированной ракетной атаки 5 декабря столица недавно перешла к графикам. В частности, только 9 декабря в городе ввели плановые отключения электричества.
- Кроме того, 16 декабря по всей территории Украины продолжают действовать графики отключения света.