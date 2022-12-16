Об этом сообщила руководительница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Киев". По ее словам, Россия пытается рассредоточить внимание украинской противовоздушной обороны путем выведения в море ракетоносителя во время массированных атак. передает 24 канал.

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К самолетам присоединяется и ракетоноситель в море

Гуменюк сообщила, что накануне вечером и сегодня утром в море не было ни одного русского корабля. Они зашли в пункт базирования, где укрывались от шторма.

Однако уже во время подготовки массированного ракетного удара корабли покинули пункт базирования для рассредоточения сил украинского ПВО.

Сначала поднимаются самолеты разных типов, несущие ракеты воздушного базирования разного типа. Позже подключается морской ракетоноситель, чтобы максимально рассредоточить силы ПВО,

– сказала руководительница прессцентра.

Также она добавила, что враг уже не в первый раз применяет такую тактику.

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