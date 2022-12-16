В то же время подземные станции будут работать в режиме укрытия. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Важно Одна из самых больших атак: ПВО сбила 37 из 40 ракет, которые выпустили по Киеву

Что с метро в столице

В связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена сегодня (16 декабря – 24 канал) до конца дня не будут курсировать. Для передвижения по городу просим воспользоваться наземным общественным транспортом,

– заявили в КГГА.

Так, сегодня в городе курсируют автобусы по постоянным схемам, а также автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

17 декабря в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые будут частично дублировать схемы маршрутов метрополитена.

Частным перевозчикам Киева предоставлено поручение обеспечить усиленный выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай.

Об изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно. Список автобусных маршрутов можно посмотреть по ссылке.

Почему не возобновили движение после отбоя тревоги

Главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский заявил, что киевский метрополитен не работает как транспорт из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов в результате российской атаки по объектам энергетики.

"Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия. Сейчас, к сожалению, в результате ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", – рассказал Выговский.

В Киеве проблемы со светом, водой и теплом

Как сообщил Виталий Кличко, есть попадание в несколько районов города. Россияне били по объектам критической инфраструктуры столицы. На нескольких объектах энергообеспечения есть повреждения, поэтому сейчас в Киеве есть перебои со светом, водой, теплом.

Ранее мэр сообщал, что в связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему. Кличко посоветовал киевлянам подготовить запас питьевой и технической воды.