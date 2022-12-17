Перші повідомлення про вибухи почали з'являтися одразу після півночі, повідомляє 24 канал. Пропагандистські канали уже говорять про "диверсії" в тимчасово окупованому Криму.

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Що відомо про вибухи в Криму та в Росії

Перші вибухи 17 грудня пролунали в Бєлгородській області Росії у перші хвилини нового дня. Місцеві пабліки поширюють відео, на яких чути звуки вибухів. Однак поки що традиційні версії про "роботу ППО" ніхто не говорить. Цікаво, що вибухи в Білогородській області пролунали тоді, коли Схід та Південь України охопили повітряні тривоги.

Місцеві пишуть, що уламок боєприпасу впав на чийсь автомобіль. Близько 1:50 в Бєлгородській області знову "було гучно".

Через лічені хвилини після перших вибухів у Бєлгороді, Бавовнятко перемістилося вже на українську територію, а саме в тимчасово окупований Сімферополь. Там також пролунали вибухи. Пропагандистські канали кажуть про нібито "диверсію", унаслідок якої могли бути пошкоджені бензовози та військова техніка ворога. Однак ця інформація ще потребує підтверджень.

Далі в телеграм-каналах з'явилася інформація про вибухи у Бахчисараї. Однак жодної іншої інформації, окрім як самого факту станом на 2:30 немає.

Близько 1:20 і 2:00 Бавовнятко завітало і до міста Курськ в Росії. Що трапилося у місті – поки не відомо. Місцеві пишуть про звуки вибухів в одній із частин міста. Тамтешня влада поки що ніяк не коментує вибухи.

Як Росія бомбить Росію

Не випадково ми звернули увагу на те, що у Бєлгородській області вибухи пролунали під час оголошення в Україні повітряної тривоги, адже окупанти часто запускають ракети С-300 на Харківської області, однак часто такі ракети можуть просто не долетіти.

Показовий випадок трапився під час масованої ракетної атаки 16 грудня, коли Росія запустила по Україні понад 70 ракет. Одна з запущених ворогом ракет "втомилася і прилягла" у Волгоградській області, що неабияк налякало тамтешніх жителів.

То ж випадки, коли Росія бомбить сама себе – не рідкість.