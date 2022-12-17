Первые сообщения о взрывах начали появляться сразу после полуночи, сообщает 24 канал. Пропагандистские каналы уже говорят о "диверсиях" во временно оккупированном Крыму.

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Что известно о взрывах в Крыму и России

Первые взрывы 17 декабря прогремели в Белгородской области России в первые минуты нового дня. Местные паблики распространяют видео, на которых слышны звуки взрывов. Однако пока традиционные версии о "работе ПВО" никто не говорит. Интересно, что взрывы в Белогородской области прогремели тогда, когда Восток и Юг Украины охватили воздушные тревоги.

Местные пишут, что обломок боеприпаса упал на чей-то автомобиль. Около 1:50 в Белгородской области снова "было громко".

Спустя считанные минуты после первых взрывов в Белгороде, Бововнятко переместилось уже на украинскую территорию, а именно во временно оккупированный Симферополь. Там тоже раздались взрывы. Пропагандистские каналы говорят о якобы "диверсии", в результате которой могли быть повреждены бензовозы и военная техника врага. Однако эта информация еще нуждается в подтверждении.

Далее в телеграмм-каналах появилась информация о взрывах в Бахчисарае. Однако никакой другой информации, кроме как самого факта, по состоянию на 2:30 нет.

Около 1:20 и 2:00 Хлопок посетил и город Курск в России. Что случилось в городе – пока неизвестно. Местные пишут о звуках взрывов в одной из частей города. Местные власти пока никак не комментируют взрывы.

Как Россия бомбит Россию

Не случайно мы обратили внимание на то, что в Белгородской области взрывы прогремели во время объявления в Украине воздушной тревоги, ведь оккупанты часто запускают ракеты С-300 в Харьковской области, однако часто такие ракеты могут просто не долететь.

Показательный случай произошел во время массированной ракетной атаки 16 декабря, когда Россия запустила по Украине более 70 ракет. Одна из запущенных врагом ракет "устала и прилегла" в Волгоградской области, что изрядно испугало тамошних жителей.

Так что случаи, когда Россия бомбит сама себя – не редкость.