В эфире с Марком Фейгиным советник ОП рассказал, в чем важность "хлопка" на российских аэродромах. Прежде всего он отметил, что она оказывает большое влияние на массированные ракетные удары, которые наносит враг.

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У россиян серьезные проблемы с самолетами

Вспомнил Арестовича взрывы на аэродромах Дягилево и Энгельси. Там повредили несколько бомбардировщиков, которые оккупанты могли использовать для очередной атаки. Поэтому вместо залпа в 100 ракет, вышло 70. Хотя и этого достаточно, чтобы причинить немало бед.

Во время массированного ракетного удара 16 декабря оккупанты выпустили 38 крылатых ракет Х-101 и Х-555 из восьми самолетов стратегической авиации Ту-95мс. Их подняли в небо в районе Каспийского моря и Волгодонска в Ростовской области.

Как отметил советник ОП, одна из причин снижения количества ракет, выпущенных бомбардировщиками, – снижение количества боеготовых носителей этих самых крылатых ракет. Он добавил, что два или три воздушных судна уничтожили, еще одно получило немалые повреждения.

Враг боится дальнейших атак

Арестович добавил, что достаточно много говорит факт, что оккупанты перебросили самолеты с аэродромов дальше. Их перебазировали в Мурманск и куда-то вглубь Сибирских руд. И все это свидетельствует о страхе врага. Взрывы, которые произошли на аэродромах, существенно повлияли на использование стратегической авиации. И с логистикой теперь значительные проблемы.

Все они вынуждены слетать оттуда (того же Мурманска – 24 канал), садиться на том же Дягилеве и Энгельсе для пополнения в очень быстром темпе, боясь ударов, взлететь. То есть жизнь им осложнили эти "окурки",

– заметил Арестович.

"Хлопок" в России не заканчивается