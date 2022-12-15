Как рассказывают российские СМИ, огонь охватил площадь 2500 квадратных метров. Читайте на 24 канала, что произошло в России и какое это имело последствия.

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Вспыхнула нефтеустановка в Ангарске

Известно, что огонь вспыхнул на установке для обработки ловушечной нефти около 6 часов утра. Как сообщают местные СМИ, пламя удалось локализовать. По состоянию на утро 15 декабря горели две цистерны с нефтепродуктами. Также наблюдалось факельное горение газа. Что касается причины взрыва, то он мог произойти из-за загазованности систем технологической установки.

В сеть уже выложили немало видео. На одном из них камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва. Небо мгновенно озарило огненное зарево. Ближе к обеду, сообщают во мчс России, пламя удалось ликвидировать.

На камеру наблюдения попал момент взрыва: смотрите видео

Другие ролики показывают, что небо над Ангарском ярко-оранжевое. Таким сильным был пожар. И хотя сами языки пламени не видны, окрас неба дает четко понять, что пожар незаурядного масштаба.

Известно о двух пострадавших сотрудниках нефтеустановки. Их госпитализировали в больницу. Еще двое сначала считались пропавшими без вести. Но вскоре спасатели отчитались, что они погибли в результате взрыва.

В ТЭЦ-9 жалуются на взрыв и говорят о ракетах: смотрите видео (18+)

Также рассказывают, что в здании неподалеку взрывная волна уничтожила потолок, выбила окна. Сотрудники ТЭЦ-9 рассказали, что почувствовали эту самую взрывную волну. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что нефтеперерабатывающий завод расположен в каких-то 900 метрах от той же ТЭЦ-9. Неудивительно, что ее сотрудники почувствовали последствия взрыва на предприятии.



Нефтебаза расположена неподалеку ТЭЦ-9 / Скриншот карты

"Хлопок" в России стал постоянным гостем

Накануне стало известно, что "Бавовнятко" наведалось в Курск. Произошло это 14 декабря около 22:00. Тогда же местный губернатор решил очень быстро успокоить россиян, которые уже бегали и суетились. Мол, взрывы – следствие работы ПВО. И что, мол, им удалось обезвредить три "вражеских ракеты", если не больше.

В тот же день неспокойно было и в Ростовской области. Там взорвали колеи, по которым шли эшелоны русской военной техники. О подрыве на железной дороге заявили в легионе "Свобода России". И хотя сам легион не взял на себя ответственность за это, он отметил, что к взрыву причастны "неизвестные патриоты".