О подрыве железной дороги заявили в легионе "Свобода России". По данным организации, этим участком железной дороги россияне опрокидывали военную технику на войну в Украину.

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Как взорвалась железная дорога

Следует отметить, что "Свобода России" не взяла на себя ответственности за взрывы на железнодорожном пути, однако по словам организации, за инцидентом стоят "неизвестные патриоты".

В то же время в СМИ отметили, что подобное сообщение о подрыве железной дороги в одной из российских областей, граничащей с Украиной, накануне опубликовал другой Telegram-канал – Боевой организации анархо-коммунистов (БОАК). Однако там не уточняли, о какой именно области идет речь.

Взрыв на пути в Ростовской области: смотрите видео

Количество "хлопка" в России будет только расти

В последнее время в России все чаще что-то взрывается и горит. Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что количество таких случаев будет только расти.

Данилов отметил, что не может говорить, кто к этому причастен, но убеждает, что будет палаты, "пока не сгорит Москва". Секретарь СНБО убежден, что последнее случится еще в наши дни.