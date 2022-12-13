Более того, местные сообщают, что в поселке Климово пожар начался раньше, чем раздались взрывы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, сообщает 24 канал.

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Взрывы у воинских частей

Именно поэтому в России предполагают, что причины взрывов могут быть разными. И если в Климовом подозревают бытовое возгорание, то в Клинцах уверены, что "бавовна" – дело рук ВСУ. Более того, местные убеждают, что взрывы разбудили весь поселок.

Взрывы очень сильные! Во многих селах района дома подпрыгнули,

– сообщили местные жители.

Наталкивает на такое мнение не только сила взрывов, но и то, что они прозвучали в районе воинских частей. Однако мнения разделились, некоторые считают, что попали ВСУ по казармам.

Обратите внимание! Пока нет официальной информации ни об обстреле, ни о возможных пострадавших.

Местные бросились в соцсети

Местные жители растеряны такими взрывами и традиционно ноют. Более того, когда война пришла и в их дом, "ура-победные" настроения изменились и подавленными. Так, некоторые подписчики российских телеграм-каналов вообще заговорили о сдаче захваченных территорий и о выходе российских войск на международно установленные границы 1991 года. И все это – под давлением ВСУ.

Также, конечно, они сообщают о том, как им ощущался взрыв, а некоторым слышится и сирена воздушной тревоги.

Россияне делятся впечатлениями от ночного хлопка / Скриншоты