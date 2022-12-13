Ба більше, місцеві повідомляють, що у селищі Климове пожежа почалася раніше, ніж пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.

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Вибухи біля військових частин

Саме через це у Росії припускають, що причини вибухів можуть бути різними. І якщо у Климовому підозрюють побутове загоряння, то у Клинцях впевнені, що бавовна – справа рук ЗСУ. Ба більше, місцеві переконують, що вибухи розбудили усе селище.

Вибухи дуже сильні! У багатьох селах району будинки підстрибнули,

– повідомили місцеві жителі.

Наштовхує на таку думку місцевих не лише сила вибухів, а й те, що вони пролунали у районі військових частин. Однак думки розділилися, дехто вважає, що влучили ЗСУ по казармах.

Зверніть увагу! Наразі немає офіційної інформації ні про обстріл, ні про можливих постраждалих.

Місцеві кинулись до соцмереж

Місцеві жителі розгублені такими вибухами та традиційно скиглять. Ба більше, коли війна прийшла й у їхній дім, "ура-переможні" настрої змінилися й геть подавленими. Так, деякі підписники російських телеграм-каналів взагалі заговорили про здачу захоплених територій та взагалі про вихід російських військ на міжнародно встановлені кордони 1991 року. І усе це – під натиском ЗСУ.

Також, звісно, вони й повідомляють про те, як їм відчувався вибух, а деяким чується й сирена повітряної тривоги.

Росіяни діляться враженнями від нічної бавовни / Скриншоти