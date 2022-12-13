Ба більше, місцеві повідомляють, що у селищі Климове пожежа почалася раніше, ніж пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 канал.
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Вибухи біля військових частин
Саме через це у Росії припускають, що причини вибухів можуть бути різними. І якщо у Климовому підозрюють побутове загоряння, то у Клинцях впевнені, що бавовна – справа рук ЗСУ. Ба більше, місцеві переконують, що вибухи розбудили усе селище.
Вибухи дуже сильні! У багатьох селах району будинки підстрибнули,
– повідомили місцеві жителі.
Наштовхує на таку думку місцевих не лише сила вибухів, а й те, що вони пролунали у районі військових частин. Однак думки розділилися, дехто вважає, що влучили ЗСУ по казармах.
Місцеві кинулись до соцмереж
Місцеві жителі розгублені такими вибухами та традиційно скиглять. Ба більше, коли війна прийшла й у їхній дім, "ура-переможні" настрої змінилися й геть подавленими. Так, деякі підписники російських телеграм-каналів взагалі заговорили про здачу захоплених територій та взагалі про вихід російських військ на міжнародно встановлені кордони 1991 року. І усе це – під натиском ЗСУ.
Також, звісно, вони й повідомляють про те, як їм відчувався вибух, а деяким чується й сирена повітряної тривоги.
Росіяни діляться враженнями від нічної бавовни / Скриншоти