Про це заявив політичний експерт Тарас Загородній в своєму блозі на Цензор. НЕТ.

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Що необхідно Україні для ефективного опору російським ударам

За його словами, вибухи на російських аеродромах зменшили потужність ракетного залпу по Україні, що дозволило ефективніше реагувати ППО.

"Останнім обстрілам передувала "бавовна" на військових аеродромах в глибині Росії. Причому, ми вдарили не просто по авіабазах, а саме по тих літаках, які оснащені крилатими ракетами. Як мінімум три ракетоносці були виведені з ладу і не змогли взяти участь у новій атаці (на фотографіях ушкоджених літаків видно ракети X-22). Все це зменшило потужність ракетного залпу, дозволило ППО ефективніше реагувати на цей удар", – підкреслив Загородній.

Політолог пропонує кілька варіантів того, що далі потрібно робити Україні для ефективного опору російським ударам.

"По-перше, необхідно встановити точний список всіх причетних до ракетних обстрілів. Крім "кремлівського старця" і його оточення, це і виконавці наказів. В цьому контексті звернув би увагу на слова керівника СБУ Малюка, що служба встановлює поіменний список осіб причетних до обстрілу. Десятки відкритих кримінальних справ – не формальність. Бо вони цілком можуть стати основою для розгляду в Гаазі. По-друге, Україна зобов’язана відповідати ударом на удар. І тут бачу суттєвий злам в останні місяці", – акцентує Загородній.

Флот морських дронів

Експерт підкреслює необхідність створення вітчизняного флоту морських дронів.

"Це унікальна розробка СБУ. Загалом, те що в службі, після приходу нового керівника, почали будувати "Український Моссад", який буде відповідати ударом на удар – правильна і єдина можлива комунікація з ворогом. Чим більші рахунки будуть приходити на Красную Площадь Москви з київської вулиці Володимирської, тим краще", – резюмував Загородній.

Нагадаємо, 8 жовтня на залізничному полотні незаконно збудованого Кримського мосту сталася сильна пожежа, а на автомобільній частині – вибух, який зруйнував частину споруди. Служба безпеки України відреагувала на подію віршами про те, що у Криму "соловейко СБУ зустрічає". 29 жовтня "рій" повітряних і морських дронів атакував базу Чорноморського флоту в Севастополі. В.о. Голови СБУ Малюк пообіцяв розповісти подробиці спецоперацій "після перемоги".