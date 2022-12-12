После визита "хлопка" росСМИ сообщили о смерти трех своих военных. Об этом пишет 24 канал.
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Трое российских солдат погибли после визита "бавовны"
Отмечают, что на аэродроме "Дягилево" погибли майор авиации Евгений Навлютов, майор Александр Шнотин и сержант Андрей Столяров.
Напомним, что 5 декабря росСМИ сообщили, что два украинских беспилотных летательных аппарата с реактивными двигателями атаковали аэродромы стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях.
Конечно, в России снова заявили о том, что оба беспилотника были сбиты. А повреждения были нанесены обломками сбитых беспилотников.
Что известно о враждебном объекте
Аэродром "Дягилево" располагается в Рязани и на его территории хранится немало вражеских летательных аппаратов, в том числе Ту-22.
Рядом с базой расположен 360-й авиационный ремонтный завод, на котором проходит обслуживание самолетов российской стратегической авиации: бомбардировщиков Ту-22М, ракетоносцев Ту-95МС и военно-транспортных самолетов Ил-76 различных модификаций.
Впоследствии появилось изображение со спутника, где видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3.
Отметим, что именно такие стратегические бомбардировщики-ракетоносители наносят удары по украинским городам и осуществляют энергетический террор, атакуя критическую инфраструктуру Украины.
Куда девались бомбардировщики
- После 5 декабря с российского аэродрома "Дегилево" в Рязанской области внезапно "исчезли" вражеские бомбардировщики.
- В Вооруженных Силах Украины объяснили причинить то, почему так произошло. В частности, виной "исчезновения" бомбардировщиков является низкий уровень подготовки россиян.
- Там также заявили, что с аэродрома "исчезли" бомбардировщики, которые оккупанты использовали для нанесения ракетных ударов по территории Украины. Кроме того, еще один самолет получил повреждения.