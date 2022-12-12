Після візиту "бавовни" росЗМІ повідомили про смерть трьох своїх військових. Про це пише 24 канал.

До теми У ЗСУ вперше прокоментували "зникнення" російських бомбардувальників після "бавовни" у Дягілєво

Троє російських вояк загинули після візиту "бавовни"

Зазначають, що на аеродромі "Дягілєво" загинули майор авіації Євгєній Навлютов, майор Алєксандр Шнотін та сержант Андрєй Столяров.

Нагадаємо, що 5 грудня росЗМІ повідомили, що два українські безпілотні літальні апарати з реактивними двигунами атакували аеродроми стратегічної авіації в Саратовській та Рязанській областях.

Звісно, що в Росії знову заявили про те, що обидва безпілотники були збиті. А пошкодження були завдані уламками збитих безпілотників.

Що відомо про ворожий об'єкт

Аеродром "Дягілєво" розташовується у Рязані, а на його території зберігається чимало ворожих літальних апаратів, зокрема Ту-22.

Поруч із базою розміщено 360-й авіаційний ремонтний завод, на якому відбувається обслуговування літаків російської стратегічної авіації: бомбардувальників Ту-22М, ракетоносців Ту-95МС та військово-транспортних літаків Іл-76 різних модифікацій.

Згодом з'явилося зображення зі супутника, де видно сліди горіння довкола літака Ту-22М3.

Зауважимо, що саме такі стратегічні бомбардувальники-ракетоносії завдають ударів по українських містах і здійснюють енергетичний терор, атакуючи критичну інфраструктуру України.

Куди поділися бомбардувальники