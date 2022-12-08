У Збройних Силах України навіть пояснили причинити того, чому так сталося. Зокрема виною "зникнення" бомбардувальників є низькій рівень підготовки росіян.

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Що кажуть у ЗСУ

У ЗСУ наголосили, що з аеродрому "зникли" бомбардувальники, які окупанти використовували для завдання ракетних ударів по території України. Крім того, ще один літак зазнав пошкоджень.

Найбільш ймовірною причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу вкс Росії,

– заявили в ЗСУ.