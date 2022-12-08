З Дягілєво, зокрема, зник пошкоджений літак. Деталей наразі не розкривають.

Зауважте "Бавовна" в Брянську: з'явилися кадри пожежі після прильотів по нафтобазі

З місць стоянки зникли щонайменше 9 далеких бомбардувальників Ту-22М,

– мовиться у повідомленні.

Що відбувається на аеродромі Дягілєво / Скриншоти Planet.com

"Бавовни" у Росії лише більшатиме

Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – у грудні зауважив, що "бавовна" стане частою гостею у Росії. Усе тому, що країна-окупантка, марно намагаючись захопити українські території, "втрачає керованість процесами" на своїй же території.

"Кількість ексцесів не тільки на стратегічних об'єктах, а й на нафтобазах, на якихось складах, у військових частинах значно збільшуватиметься, бо є внутрішня агресія… Такі інциденти збільшуватимуться в дуже і дуже великій кількості буквально завтра, післязавтра тощо", – спрогнозував Подоляк.

Росіяни вже починають здогадуватися, що Кремль не гарантує жодної безпеки. Замість якихось "бонусів" прихильники Владіміра Путіна можуть отримати лише безлімітну підписку на чорні пакети.

За словами Подоляка, саме тому росіяни "починають дедалі більше хаотизуватися, відбуваються саботажі, розвалюється керованість силовою вертикаллю в Росії".

Путін боїться прильоту по собі

Олексій Арестович зауважив, що після епічних пригод "бавовни" у Росії Владімір Путін розхвилювався. Бункерний дід раптом засумнівався, чи його врятує бункер.