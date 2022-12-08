Из Дягилева, в частности, исчез поврежден самолет. Детали пока не раскрывают.

Заметьте "Хлопок" в Брянске: появились кадры пожара после прилетов по нефтебазе

С мест стоянки исчезли по меньшей мере 9 дальних бомбардировщиков Ту-22М,

– говорится в сообщении.

Что происходит на аэродроме Дягилево / Скриншоты Planet.com

"Хлопка" в России будет только увеличиваться

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – в декабре отметил, что "хлопок" станет частым гостем в России. Все потому, что страна-оккупантка, тщетно пытаясь захватить украинские территории, "теряет управляемость процессами" на своей же территории.

"Количество эксцессов не только на стратегических объектах, но и на нефтебазах, на каких-то складах, в воинских частях будет значительно увеличиваться, потому что есть внутренняя агрессия… Такие инциденты будут увеличиваться в очень и очень большом количестве буквально завтра, послезавтра", – спрогнозировал Подоляк.

Россияне уже начинают догадываться, что Кремль не гарантирует никакую безопасность. Вместо каких-то "бонусов" поклонники Владимира Путина могут получить лишь безлимитную подписку на черные пакеты.

По словам Подоляка, именно поэтому россияне "начинают все больше хаотизоваться, проходят саботажи, разваливается управляемость силовой вертикалью в России".