Как красиво все горело в ночь на 6 декабря, показали в сети. Курилы россияне также на аэродроме в Курске.

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Что происходит в Брянске

Налет на комбинат, расположенный в 80 километрах от границы России и Украины, произошел сегодня (6 декабря – 24 канал) ночью. На территорию залетели примерно два беспилотника — они упали и взорвались в трех метрах от резервуаров с дизельным топливом,

– заявили пропагандисты.

По их данным, резервуары с горючим якобы были пусты.

Как пылала нефтебаза в российском Брянске: смотрите видео

Пожар в Брянске / Фото росСМИ

Также РосСМИ напомнили, что эта база уже пылала 30 ноября. Мол, тогда, по данным пропаганды, загорелось три резервуара. Очевидно, "хлопку" понравилось и он будет приходить часто.

Кратко о серии взрывов в России