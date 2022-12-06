Сейчас в Курске все еще борются с огнем на аэродроме. Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт, информирует 24 канал.

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Что происходит в Курске

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в связи со взрывом на аэродроме решили продлить "желтый" уровень террористической опасности в регионе еще на 15 суток.

Кроме того, в двух школах отменили занятия из-за пожара в воздушной гавани.

Взрывы в Курске: что известно

Утром 6 декабря на аэродроме в Курске прогремел взрыв, а затем там объявили воздушную тревогу.

В сети показали видео, на которых можно увидеть масштабный пожар на аэродроме. Как отмечают местные власти, на объекте вспыхнул нефтенакопитель. Позже стало известно о сразу двух резервуарах.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что аэродром якобы атаковали с помощью беспилотника. По его словам, потерпевших нет.

Интересно, что местные жители не слышали характерного для беспилотников гула.

Отметим, что этот аэродром не принимает гражданские рейсы. С самого начала так называемой "специальной военной операции" он выполняет роль военного аэродрома.

Напомним, накануне взрывы прогремели на аэродромах "Энгельс-2" и "Дягилево". Известно, что в первом случае повреждения получила стратегическая авиация врага, а во втором – взорвался бензовоз.