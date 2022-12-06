Россиян разбудила сирена

Местные власти заявили, что аэродром якобы атаковали беспилотники. Поэтому там загорелся нефтенакопитель. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на российские СМИ.

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На месте происшествия вспыхнул мощный пожар. В темное время суток пламя заметно на значительное расстояние. Параллельно с этим в Курске раздаются сирены. Настоящее "доброе утро" для россиян.

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В настоящее время российские спасатели пытаются потушить огонь.

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Перед этим взрывы прогремели на других двух российских аэродромах – "Энгельс" и "Дягилево". Они расположены в 500 – 700 километрах от границы с Украиной. Россияне заявили, что это беспилотники Вооруженных Сил Украины атаковали эти аэродромы. Украинские власти и военные эту информацию официально не подтверждали.

Известно, что в результате посещения "хлопка" на аэродроме "Энгельс" повреждения получила стратегическая авиация государства-агрессора. Речь идет о бомбардировщиках и ракетоносителях, которые использовали для ракетных ударов по Украине. В то же время в "Дягилеве" взорвался бензовоз.

Исследователи американского Института изучения войны считают, что взрывы в глубоком тылу оккупантов могут сорвать способность россиян к новым массированным ракетным атакам по Украине. Кстати, у россиян – истерика. Они не понимают, как беспилотники могли незаметно пролететь такое расстояние. Некоторые предполагают, что в России действуют украинские ДРГ, которые могут добраться и до Москвы.