Росіян розбудила сирена

Місцева влада заявила, що аеродром буцімто атакували безпілотники. Через це там загорівся нафтонакопичувач. Про це 24 канал повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

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На місці події спалахнула потужна пожежа. У темну пору доби полум'я помітне на значну відстань. Паралельно з цим у Курську лунають сирени. Справжній "добрий ранок" для росіян.

У Курську увімкнули сирени екстреного оповіщення: відео

Наразі російські рятувальники намагаються погасити вогонь.

Де розташований Курський аеродром: карта

"Бавовна" вирушила у подорож російськими аеродромами

Перед тим вибухи пролунали на інших двох російських аеродромах – "Енгельс" і "Дягілєво". Вони розташовані за 500 – 700 кілометрів від кордону з Україною. Росіяни заявили, що це безпілотники Збройних Сил України атакували ці летовища. Українська влада та військові цю інформацію офіційно не підтверджувала.

Відомо, що внаслідок відвідин "бавовни" на аеродромі "Енгельс" пошкоджень зазнала стратегічна авіація держави-агресорки. Мовиться про бомбардувальники та ракетоносії, які використовували для ракетних ударів по Україні. Водночас у "Дягілєво" вибухнув бензовоз.

Дослідники американського Інституту вивчення війни вважають, що вибухи в глибокому тилу окупантів можуть зірвати здатність росіян до нових масованих ракетних атак по Україні. До речі, у росіян – істерика. Вони не розуміють, як безпілотники могли непомітно пролетіти таку відстань. Дехто припускає, що у Росії діють українські ДРГ, які можуть добратися і до Москви.