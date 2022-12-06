Как отмечают в Институте по изучению войны, ответные инциденты могут сорвать кампанию российских атак по украинской инфраструктуре. Ведь враг явно не планировал нести потери на своей же территории. В частности, на тех объектах, которые он считал недостижимыми.
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Добрались до глубокого тыла
В Институте предполагают, что взрывы на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" произошли из-за украинских сил. И хотя значительных повреждений там не было, таким образом "продемонстрировали способность Украины наносить удары по российским тылам". Составители отчета предполагают, что это может сорвать планы врага продолжать массированные ракетные удары.
Как в минобороны страны-агрессорки, так и некоторые блоггеры сообщили, что именно украинские силы использовали БпЛА, чтобы бить по этим аэродромам. Напомним, что "Энгельс-2" в Саратовской области расположен в 507 километрах от Украины, а авиабаза "Дягилево" в Рязанской – в 724 километрах.
В случае с "Энгельс-2", там стало известно о повреждениях стратегических бомбардировщиков и ракетоносителей. В "Дягилеве" взорвался бензовоз.
Украинские силы, вероятно, стремились сорвать удары России по критически важной инфраструктуре Украины и продемонстрировать способность Украины наносить удары по российским стратегическим объектам,
– отмечают в отчете.
Военкоры критикуют защиту России
Интересно, что военные корреспонденты набросились с критикой на официальных лиц России. А все потому, что им не удалось как предусмотреть, так и предотвратить удары дронов по двум авиабазам. Мол, эти авиабазы нужно было гораздо лучше защитить. Особенно с учетом того, что они "явные цели для украинских ударов".
Они уже начали бить тревогу. Мол, на территории России действуют украинские ДРГ. Или же действительно беспилотнику удалось преодолеть немалое расстояние с Украины. Как бы там ни было, они начали переживать из-за того, что под угрозой теперь еще и Москва.
Как на взрывы отреагировали в Украине
- Напомним, что в воздушных силах Украины прокомментировали взрывы на аэродромах. Юрий Игнат иронически заметил, что "мы еще ничего не начинали".
- Не менее иронически отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он напомнил россиянам, что Земля – круглая. Мол, запуски чего-либо в воздушное пространство других стран могут повлечь за собой появление неизвестных летательных объектов на местах вылета.
- В ГУР МО назвали, кто должен отвечать за взрывы на авиабазах. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, виновным в этом правительство страны-агрессорки.
- Напоследок предлагаем вам посмотреть на спутниковые снимки с аэродрома "Энгельс". На них можно увидеть последствия взрывов.