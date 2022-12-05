Наглядно это показала Государственная пограничная служба Украины на своей фейсбук-странице. Она выложила видео сбития такого вертолета.

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Уже более 260 сбитых вертолетов

И хотя не указывается, когда "приземлили" вражеского "аллигатора", однако такие достижения не могут не радовать.

Заметим, что стоимость только одного такого вертолета по состоянию на 2021 год составила около 15–16 миллионов долларов. А это более 445 тысяч пенсий российских граждан, которых так любит "защищать" Россия на чужбине, однако забывать о них в пределах собственного государства.

А сбили в Украине таких дорогих российских вертолетов уже 264 штуки.

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Такой сбитый вертолет – не единственная ликвидированная цель ВСУ. Защитникам за последние сутки также удалось отправить на тот свет еще 540 захватчиков, поэтому теперь общее количество поплатившихся за российскую агрессию составляет 91 690 оккупантов.

Также удается успешно уничтожать и российскую технику. Так, за последние сутки украинские воины уничтожили:

2 танка (в общей сложности 2924 единицы);

8 боевых бронированных машин (5900);

6 артиллерийских систем (1914);

1 средство ПВО (211);

1 вертолет (264);

9 БпЛА оперативно-тактического уровня (1582);

18 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4497).

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