Наочно це продемонструвала Державна прикордонна служба України на своїй фейсбук-сторінці. Вона виклала відео збиття такого гвинтокрила.

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Уже понад 260 збитих гелікоптерів

І хоч не вказується, коли "приземлили" ворожого "алігатора", однак такі досягнення не можуть не радувати.

Зауважимо, що вартість лише одного такого гвинтокрила станом на 2021 рік становила близько 15–16 мільйонів доларів. А це – понад 445 тисяч пенсій російських громадян, яких так полюбляє "захищати" Росія на чужині, однак забувати про них у межах власної держави.

А збили в Україні таких дорогих російських гелікоптерів уже 264 штуки.

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Такий збитий гелікоптер – не єдина ліквідована ціль ЗСУ. Захисникам за останню добу також вдалося відправити на той світ ще 540 загарбників, тож тепер загальна кількість тих, хто поплатився за російську агресію становить 91 690 окупантів.

Також вдається успішно нищити й російську техніку. Так, за останню добу українські воїни знищили:

2 танки (загалом 2924 одиниць);

8 бойових броньованих машин (5900);

6 артилерійських систем (1914);

1 засіб ППО (211);

1 гелікоптер (264);

9 БпЛА оперативно-тактичного рівня (1582);

18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4497).

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