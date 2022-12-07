Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время стрима с Марком Фейгиным, передает 24 канал. По мнению Арестовича, сейчас Путину нелегко даются решения, ведь отвлекают мысли о загадочном дроне, который атаковал российские авиабазы.

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Советник предположил, что дрон, наделавший много шума на российских аэродромах, может долететь и до Кремля.

Подозреваю ВВХ (Путин – 24 канал ) потому и напрягся. Это же может прямо в Кремль прилететь. Путин быстро посчитал, что и в бункер долетит. Волнуется человек,

– сказал Арестович.

Он считает, что Путин сейчас очень недоволен, ведь "безнаказанно убивать украинцев, сирийцев и чеченцев "приятно", когда ты сидишь в кабинете и мыслишь на исторические темы или над ходом истории". А когда ты понимаешь, что может прилететь просто по тебе, думается гораздо хуже.

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Советник главы Офиса президента предположил, что Путин привык мыслить свободно, не опасаясь за свое будущее, а теперь ситуация изменилась.

Когда тебя начинает преследовать мысль, что что-то прямо влетает тебе в окно, тогда уже думаешь, а может, история – это более сложный процесс, чем казалось до сих пор, когда ты мысленно двигал пешки по театру боевых действий и возрождал СССР,

– отметил Арестович.

Он сравнил Путина с клиентом паба, который начинает кричать на охрану заведения после осознания, что охрана нужна не для престижа, а чтобы предотвращать реальную опасность.

Он начинает смотреть на охрану, прищурившись, и думать, удастся ли охране отвлечь опасность. Особенно если они реально ничего не могут отвлечь, вот как на объекте №1 – на базе стратегических бомбардировщиков,

– считает Арестович.

Он рассказал о важной подробности атак на российские аэродромы. Оказывается, противовоздушная оборона России "не увидела" угрозы с неба во время ударов по авиабазам.

Важно! 5 декабря произошли атаки на две российской авиабазы – "Энгельс" в Саратовской области и "Дягилево" под Рязанью. Повреждены несколько стратегических бомбардировщиков. 6 декабря в Курске произошел взрыв и пожар в районе военного аэродрома.

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Как рассказал Арестович, российская ПВО не сработала нигде за последние двое суток. Их зенитные комплексы не обнаружили воздушные цели и не смогли их поразить. Поэтому россияне и не пускали ракеты из своей противовоздушной обороны.

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Арестович сыронизировал, что враг слаб в военном плане, "зато у них есть храм русской армии с фуражкой Гитлера", построенный за многие миллиарды долларов.

Справка. Храм Вооруженных сил России построен в 2018 году и расположен в Московской области. По разным данным на храм потратили 3 миллиарда рублей пожертвований и на 6 миллиардов рублей заключено государственных контрактов (суммарно 5,27 миллиарда гривен – 24 канал).

Арестович отметил, что храм русской армии построили по цене "колонии на Марсе". Очевидно, именно этот храм должен оберегать Россию от ракет, отметил советник ОП.

Я предлагаю больше храмов. Предлагаю Энгельс втыкать такими храмами вокруг, и тогда точно не прилетит ничего,

– сказал Арестович.

Он рассказал, что во время атаки беспилотника 5 декабря на две российские авиабазы были повреждены четыре российских самолета – три самолета на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области и один – в "Дягилево" под Разянью.

В Дягилево самолет сильно поврежден, не знаю, смогут ли его восстановить, но двигатели они не производят, планеры не производят. Не знаю, как они будут его восстанавливать,

– сказал Арестович.

Советник также отметил интересную историческую деталь. Оказывается, город Энгельс в Саратовской области России был основан в 18 веке украинскими чумаками, возившими соль.

Это исторически украинская земля. Обставим когда-то Энгельс храмами Украинской Православной Церкви,

– сказал Арестович.

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