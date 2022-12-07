Пожару присвоили 3 категорию сложности. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.
Кстати У страха глаза велики: в Курской области панически "укрепляют рубежи"
Пожар на аэродроме в Курской области тушили более суток
Губернатор области Роман Старовойт заявил, что с огнем на аэродроме боролись больше суток. На месте работало более 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны и других ведомств.
По информации губернатора, в результате пожара никто не пострадал. Впрочем, местные власти могут скрывать правду.
Взрывы на аэродроме в Курской области: что известно
- Губернатор Курской области России Роман Старовойт ранее сообщил, что в Курске произошел пожар на аэродроме. По его словам, в результате атаки беспилотника загорелся нефтенакопитель.
- Пожар был такой масштабный, что для его ликвидации привлекли Московскую железную дорогу – в Курск отправили три пожарных поезда.
- Позже стало известно, что "хлопок" подвезли к аэродрому "Курск-Восточный". Он расположен в 7 километрах от самого города. Известно, что он способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Airbus A320, а также более легкие воздушные судна.
- Из-за этого в Курской области решили "укрепить рубежи".