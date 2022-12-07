Пожару присвоили 3 категорию сложности. Об этом сообщили пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.

Кстати У страха глаза велики: в Курской области панически "укрепляют рубежи"

Пожар на аэродроме в Курской области тушили более суток

Губернатор области Роман Старовойт заявил, что с огнем на аэродроме боролись больше суток. На месте работало более 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, министерства обороны и других ведомств.

По информации губернатора, в результате пожара никто не пострадал. Впрочем, местные власти могут скрывать правду.

Взрывы на аэродроме в Курской области: что известно