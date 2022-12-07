Пожежі присвоїли 3 категорію складності. Про це повідомили пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

До речі У страху очі великі: у Курській області панічно "укріплюють рубежі"

Пожежу на аеродромі в Курській області гасили понад добу

Губернатор області Роман Старовойт заявив, що з вогнем на аеродромі боролися понад добу. На місці працювало понад 200 осіб з аварійно-рятувальних підрозділів МНС, протипожежної служби Курської області, міністерства оборони та інших відомств.

За інформацією губернатора, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Втім, місцева влада може приховувати правду.

Вибухи на аеродромі в Курській області: що відомо

  • Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт раніше повідомив, що в Курську сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника загорівся нафтонакопичувач.
  • Пожежа була така масштабна, що для її ліквідації залучили Московську залізну дорогу – до Курська відправили три пожежні потяги.
  • Згодом стало відомо, що "бавовну" підвезли до аеродрому "Курськ-Східний". Він розташований за 7 кілометрів від самого міста. Відомо, що він здатний приймати літаки Іл-76, Ту-154, Airbus A320, а також легші повітряні судна.
  • Через це у Курській області вирішили "укріпити рубежі".