Накануне россияне не на шутку испугались из-за масштабного пожара на аэродроме в Курске. И не исключено, что поэтому они решили всеми возможными способами хоть как-то обороняться. 24 канал показывает какие конструкции для этого использует враг.
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Натыкали повсюду бетонных пирамидок
У россиян с оборонительными сооружениями очевидно определенные трудности. Ведь немощные бетонные пирамидки, которые сначала называли "линией Вагнера", а затем – "зубами дракона", мало пользы принесут россиянам.
В то же время, они могут прекрасно пополнить чей-то кошелек. Мы ведь прекрасно понимаем, что соответствующие "фортификационные конструкции" на каком-то предприятии изготавливают, и кто-то прекрасно на этом зарабатывает.
Не обошлось и без пафосной демонстрации того, что оборонные рубежи "укрепляются". Хозяйственник – губернатор Курской области – Роман Старовойт лично проверил объекты. Понятно, что выложил в сеть фото, на которых он пасется среди бетонных пирамидок.
Старовойт устроил фотосессию возле "пирамидок" / Фото из телеграма Старовойта
Старовойт устроил фотосессию возле "пирамидок" / Фото из телеграма Старовойта
Что произошло на аэродроме в Курске
- Жители Курска сообщили, что на местном аэродроме "Курск-Восточный" вспыхнул пожар. Огонь был такой силы, что его могли видеть со всех уголков города.
- По данным местных властей, причиной пожара стала атака дронов. Это подчеркивал тот же Старовойт. Вскоре поступила информация, что горит нефтенакопитель. Еще позже были сведения о пламени, охватившем сразу два резервуара.
- Заметим, что сам аэродром с самого начала полномасштабного вторжения из гражданского стал военным. Так что более 9 месяцев регулярные рейсы туда ни одна авиакомпания не осуществляет. Аэродром способен принимать как истребители, так и Ил-76, Ту-154 и вертолеты.
- Добавим, что сам аэропорт расположен в каких-то 100 километрах от границы с нашим государством. И хотя в России отмечают украинский след, наша сторона ударов по объекту не подтверждала.
- К слову, пожар был немалым. Неудивительно, что огромный черный клуб дыма зафиксировали на снимках спутники.