6 декабря белгородский губернатор объявил о создании местных "отрядов самообороны". Об этом сообщают в британской разведке.

Обратите внимание Кремль может готовить провокацию в Белгороде: могут ли такие атаки изменить настроения в России

Россия верит в возможность вторжения Украины

В Белгороде сообщалось о копании траншей, по крайней мере, с апреля, но новые конструкции, вероятно, являются более сложными системами, предназначенными для отражения механизированного нападения.

Существует реалистичная вероятность того, что российские власти способствуют оборонным подготовкам на международно признанной территории России, чтобы сжечь патриотические чувства. Однако это, наверное, иллюстрирует подлинное, но ошибочное убеждение некоторых российских руководителей в том, что существует реальная угроза вторжения украинских сил,

– отметили в разведке.

Эксперты добавили, что дефицит стратегической оценки является одним из критических недостатков центральной российской правительственной архитектуры, подчеркивающей первоначальное решение России вторгнуться в Украину.

В Курске распространяют слухи о возможном вторжении ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в городе Курск и области распространяются слухи о возможном вторжении Вооруженных Сил Украины. В свяси с этим продолжается фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

Напомним, что в Кремле продолжают расшатывать ситуацию, а также пытаются максимально милитаризировать свое население. Поэтому российские власти намеренно распространяют информацию о якобы нападении Украины на Белгородскую область. Из-за этого Михаил Подоляк высмеял врага.