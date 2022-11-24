Главная задача нашего государства – освободить украинские территории. Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Читайте также Даже в торговых центрах: в Белгороде и Севастополе россияне в панике готовят бомбоубежища

Российские фейки по поводу наступления Украины на Белгород – абсурдные

Что же касается самой России, то после проигрыша в войне там начнутся процессы, которые и без нашего вмешательства "превратят это государство во что-то другое". Поэтому эти упреки в так называемом наступлении ВСУ на территорию страны-агрессора являются абсурдными.

Так, 19 ноября в городе Шебекино в Белгородской области России прогремели взрывы. Российские пропагандисты сразу же начали придумывать истории о якобы украинских атаках. Однако Подоляк объяснил, почему это фейк.

По его словам, в Шебекино разрушена некая ферма. В то же время, Украина ведет эффективную войну на поле боя: уничтожает тысячи военнослужащих российской армии и технику, отрабатывает операции по освобождению оккупированных территорий и блокирует основную группировку врага на Бахмутском направлении.

И все ли это мы делаем, чтобы на весь мир атаковать Шебекино в Белгородской области? Вы понимаете абсурдность этого?,

– подчеркнул советник главы ОП.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Панически строят оборону, но не способны сделать что-нибудь нормальное

Кроме того, Подоляк объяснил, какие последствия для России имеют "захват Киева за три дня". По его словам, это военное положение практически во всей России, военная экономика, рытье окопов глубоко в тылу страны-агрессора, проверка бомбоубежищ, а также волны мобилизации и призыва.

Советник главы ОП отметил, что в России пока нет протестов, но есть подсознательное понимание, что войну они проиграли. Так что россияне выстраивают линию защиты, поскольку панически боятся ВСУ.

Более того, российские захватчики уже строили защитные сооружения на разных участках фронта, в частности на Херсонщине и Харьковщине. Однако это им не помогло.

Россияне не могут построить что-нибудь эффективное, чтобы остановить ВСУ. Они ничего не сделают, будут рыть и рыть, пока не зароются куда-нибудь глубоко, чтобы мир их не видел. Я вижу такую картинку буквально за очень короткое время,

– подчеркнул Подоляк.

Зачем Россия разгоняет фейк о нападении Украины на Белгород