Кадры с места опубликовал активист Сергей Стерненко. Он вспомнил и украинскую историю города.
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Что там в Шебекино
Днем 19 ноября в российском городе раздались взрывы – это не удивительно для Белгородской области. Активист Сергей Стерненко иронизировал над событиями в России.
Боженька бомбит Шебекино в БНР. Кстати, населенный пункт так назван в честь казацкого подполковника Шибека, основавшего там свою слободу в начале 18 века,
– написал Стерненко.
Взрывы в Шебекино: смотрите видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика)
Впоследствии Стерненко опубликовал новое фото из Шебекино, где видно, что горит помещение. Что это за помещение – неизвестно.
Наверное, кто-то неудачно покурил / Фото из телеграма Сергея Стерненко
Российские пропагандисты уже в привычной манере заявляют о якобы украинской атаке и пострадавшей женщине после взрывов.
Стоит ли Украина за взрывами в России
Военно-политическое руководство Украины обычно не комментирует взрывы в России, особенно в приграничных регионах страны-агрессора. Однако этот вопрос актуален еще с конца марта и начала апреля, когда в Белгороде прогремели первые взрывы.
Эксперты отмечают тот факт, что западные партнеры Украины предоставляют нашему государству оружие исключительно для операций на своей территории, а дальнобойное оружие давать Украине опасаются (например, ракеты ATACAMS) из-за угрозы атаки по российской территории.
Кроме того, часто взрывы в Белгородской области раздаются во время обстрелов Украины, в частности, Харьковщины. Часто этот регион попадает под удар ракет С-300, выпускаемых именно из Белгородской области. То есть взрывы может вызвать и падение старых советских ракет.
После взрывов в Белгороде в начале июля эксперты говорили о том, что именно Россия стоит за этими инцидентами, чтобы усилить поддержку войны среди россиян.
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