Последствия взрыва на авиабазе в Курске, откуда российская военная авиация атакует Украину, опубликовали журналисты "Схема". Фото со спутника за 6 декабря сервиса Planet Labs.
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В Курске горел нефтенакопитель
На опубликованных кадрах заметен достаточно масштабный пожар. Оккупанты заявляли, что в Курске произошел пожар на нефтенакопителе.
Последствия взрывов на авиабазе в Курске / Фото "Схемы"
Последствия "хлопка" на аэродроме в Курске / Фото "Схемы"
Россия заявила об атаке беспилотников
- Губернатор Курской области России Роман Старовойт сообщил, что в Курске произошел пожар на аэродроме. По его словам, в результате атаки беспилотника здесь загорелся нефтенакопитель.
- Пожар был так масштабен, для ее ликвидации привлекли Московскую железную дорогу. В Курск отправили три пожарных поезда.
- "Хлопок" подвезли к аэродрому "Курск-Восточный". Он расположен в 7 километрах от самого города. Известно, что он способен принимать самолеты Ил-76, Ту-154, Airbus A320, а также более легкие воздушные суда.
- Утром 5 декабря стало известно о взрывах на аэродроме стратегической авиации в Энгельсе и авиабазе Дягилево на окраине Рязани в России. Россия вдруг решила сократить количество самолетов на аэродроме в Энгельсе после "хлопка".