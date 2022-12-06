Последствия взрыва на авиабазе в Курске, откуда российская военная авиация атакует Украину, опубликовали журналисты "Схема". Фото со спутника за 6 декабря сервиса Planet Labs.

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В Курске горел нефтенакопитель

На опубликованных кадрах заметен достаточно масштабный пожар. Оккупанты заявляли, что в Курске произошел пожар на нефтенакопителе.



Последствия взрывов на авиабазе в Курске / Фото "Схемы"



Последствия "хлопка" на аэродроме в Курске / Фото "Схемы"

Россия заявила об атаке беспилотников