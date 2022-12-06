Наслідки вибуху на авіабазі у Курську, звідки російська військова авіація атакує Україну, опублікували журналісти "Схем". Фото з супутника за 6 грудня сервісу Planet Labs.
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У Курську горів нафтонакопичувач
На опублікованих кадрах помітно досить масштабну пожежу. Окупанти заявляли, що в Курську сталася пожежа на нафтонакопичувачі.
Наслідки вибухів на авіабазі в Курську / Фото "Схеми"
Наслідки "бавовни" на аеродромі в Курську / Фото "Схеми"
Росія заявила про атаку безпілотників
- Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт повідомив, що в Курську сталася пожежа на аеродромі. За його словами, внаслідок атаки безпілотника тут загорівся нафтонакопичувач.
- Пожежа була така масштабна, що для ліквідації пожежі залучили Московську залізну дорогу. До Курська відправили три пожежні потяги.
- "Бавовну" підвезли до аеродрому "Курськ-Східний". Він розташований за 7 кілометрів від самого міста. Відомо, що він здатний приймати літаки Іл-76, Ту-154, Airbus A320, а також легші повітряні судна.
- Зранку 5 грудня стало відомо про вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво на околиці Рязані в Росії. Росія раптом вирішила скоротити кількість літаків на аеродромі в Енгельсі після "бавовни".