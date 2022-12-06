Зауважимо, що Росію лихоманить уже другий день поспіль. Напередодні про вибухи повідомляли на аеродромах "Енгельс-2" та "Дягілєво". Цього разу "Бавовнятко" завітало до Курська, а також Брянська.

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Що відомо про вибухи у Курську

Почнімо з того, що містяни почули звуки вибухів, а після цього побачили потужну пожежу. Вона спалахнула на Курському аеродромі "Курськ-Східний". Вогонь був настільки сильним, що виднівся з будь-якого куточка міста.

Вогонь потужний, тож його було видно з різних кінців міста: дивіться відео

Як зазначила місцева влада, сталася буцімто атака дронів. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт. За його словами, на об'єкті спалахнув нафтонакопичувач. Пізніше надійшла інформація про те, що вогонь охопив два резервуари.

Очільник області відзвітував, що ніхто не постраждав. Водночас він зауважив, що на місце події відправили спецслужби. Вони працювали над тим, щоб ліквідувати полум'я. Зауважимо, що полум'я спалахнуло надзвичайно сильне. Оскільки горять нафтопродукти, то в небо також здійнявся густий стовп чорного диму.

Це цікаво! Після вибухів у Курській області пролунала повітряна тривога. Маємо надію, що росіяни чутимуть її все частіше.

Після вибухів на аеродромі залунала повітряна тривога: дивіться відео

Оскільки місцеві пожежники впоратися з вогнем не змогли, то їм відправили підкріплення. Станом на 09:40 до ліквідації пожежі залучили Московську залізну дорогу. Вона відправила до Курська три пожежні потяги, кожен з яких мав по дві цистерни зі 120 тоннами води. Крім того, на оснащенні були понад 5 тонн піноутворювача.

Аеродром давно вже не цивільний

Зауважимо, що станом на 6 грудня цей аеродром упродовж понад 9 місяців не виконує свою цивільну місію. Від початку повномасштабного вторгнення він перетворився на військове летовище. Це також підтверджують у місцевих телеграм-каналах.

Аеродром розташований за 7 кілометрів від самого Курська та за 100 від кордону з Україною. Відомо, що він здатний приймати літаки Іл-76, Ту-154, Airbus A320, а також легші повітряні судна. Також його злітну смугу можуть використовувати гелікоптери усіх типів. Тут ми показували на карті, де розташований аеродром "Курськ-Східний".

Вкрай цікаво, що вибух могли спричинити і не безпілотники. Принаймні про характерні звуки їхнього польоту місцеві мешканці не повідомляли.

Що відомо про "бавовну" у Брянську

У ніч проти 6 грудня "бавовну" підвезли і до Брянської області. За даними росЗМІ, дронами буцімто атакували комбінат "Слава". Як запевняють пропагандисти, безпілотники впали за лічені метри від резервуарів, в яких зберігається паливо.

У Брянську горить комбінат "Слава" з паливом: дивіться відео

Вони також запевняють, що на момент влучання 5-тонні резервуари були порожніми. Тож спалахнула не надто сильна пожежа. Якщо ж глянути на відео, то складається зовсім інше враження.

Найцікавіше те, що комбінат "Слава" – не якийсь там черговий склад. Він входить до складу росзерерву. Останній – молодша сестра міністерства оборони Росії. Його створили для забезпечення державного матеріального резерву.

За наявними даними, на території цього комбінату – 48 резервуарів місткістю 5 та 2 тисячі кубічних метрів. Скільки насправді там зберігається палива – невідомо, адже відповідні дані належать до державної таємниці.

Що стосується вибухів на "Енгельс-2" та в "Дягілєвому", то вони теж мали свої результати. У першому випадку вдалося пошкодити кілька стратегічних бомбардувальників. А от у другому – вибухнув бензовоз. Відомо також про жертв і постраждалих внаслідок цього.