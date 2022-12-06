Росіяни ніяк не можуть запам'ятати правила елементарної безпеки щодо куріння та зрозуміти, що палити цигарки поблизу військових об'єктів – заборонено. Тому так часто до них навідується "бавовнятко". Скажімо, у вівторок вранці, 6 грудня, місцеві Курської області повідомляли про пожежу на аеродромі. Пізніше мережею почали поширюватися відео з місця події, повідомляє 24 Канал.

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Кадри курської "бавовни"

На роликах, які можна знайти у соцмереж видно, що над містом підіймається стовп диму. Варто зауважити, що це досить чарівне видовище, адже на фоні видно схід сонця.

Ранкова "бавовна" на російському аеродромі: дивіться відео зі соціальних мереж

Також слід зазначити, що сьогодні, 6 грудня, – велике свято, а саме – День Збройних Сил. Очевидно, "бавовнятко" хотіло по-особливому привітати наших військових, тому завітало у Курськ. Цікаво, чи навідається воно сьогодні ще в інші міста Росії.

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Що потрібно знати про пожежу в Росії

Як повідомляє влада держави-терористки, внаслідок атаки "загадковими безпілотниками" загорівся нафтонакопичувач. Згодом стало відомо, що зайнялися аж 2 резервуари.

На місце одразу виїхали вогнеборці та почали приборкувати полум'я, яке було видно з усіх частин міста. Однак варто сказати, що місцеві не дуже довіряють гіпотезі влади, що у всьому винні дрони, адже ніхто не чув звуків їхнього польоту.

Напевне, все ж більш правдивою є версія Міністра оборони України Олексій Резнікова про те, що "бавовна" сталася через куріння окупантами у недозволених місцях.

Зверніть увагу! Аеродром розташований за 7 кілометрів від Курська та від початку повномасштабного вторгнення загарбники його використовують як воєнне летовище. Окрім того, до кордону з Україною аж 170 кілометрів.