У розпорядженні "Схем" опинилися світлини, як виглядала авіабаза стратегічної авіації Росії "Енгельс-2" до "бавовни" 5 грудня та вже після вибухів. Після "бавовни" Росія раптом вирішила скоротити кількість літаків.

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До "бавовни" на аеродромі було 30 літаків

На знімку за 6 грудня о 9:00 помітно скупчення пожежних машин, а також один з літаків Ту-95 – схоже, пошкоджений. Водночас на знімках за 4 грудня видно, що літаків було значно більше, зокрема:

21 бомбардувальник Ту-95,

6 бомбардувальників Ту-160,

2 вантажно-транспортних ІЛ-76,

1 вантажний літак Ан-124 "Руслан".



Скупчення літаків на авіабазі "Енгельс-2" до та після вибухів / Фото "Схеми"



Скупчення російських літаків на авіабазі "Енгельс-2" до та після вибухів / Фото "Схеми"

Крім того, після атаки авіабази з'явився супутниковий знімок, на якому видно наслідки гасіння "незначно пошкодженої обшивки" літака Ту-95.

На світлині помітно, що вибух стався недалеко від кабіни пілота, тобто є високий шанс ураження керуючої техніки.



Наслідки вибуху на аеродромі "Енгельс-2" / Фото з твітера Sarah Hansen

Що відомо про вибухи на авіабазі "Енгельс-2"