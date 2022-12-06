Цей вплив має обернутися позитивними для України наслідками на передньому краї фронту. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив головний редактор Defense Express Олег Катков.

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Наслідки вибухів у Росії для фронту

Фахівець відзначив, що за рівнем значення ці епізоди дещо не дотягують до потоплення російського крейсера "Москва". Адже це вперше в історії було потоплення ракетного крейсера – флагмана флоту протикорабельною ракетою.

Щодо удару по авіабазі, де базуються бомбардувальники – такі випадки вже були. Але справа в тому, що "Енгельс" – це центральна авіабаза стратегічної авіації Росії. Тобто це компонент ядерної тріади, сил ядерного стримування РФ,

– акцентує Олег Катков.

Він відзначає, що цей аеродром є самим серцем російських повітряно-космічних сил. Відтак, це зовсім не рядова подія.

"Це ситуація, яка може мати доволі позитивні наслідки для дії на передньому краї, на фронті. Тут справа навіть не в крилатих ракетах, скільки було літаків знищено. Зараз, мені здається, Росія буде шукати якісь шляхи, щоб покращити захист цих аеродромів", – вважає військовий експерт.

Олег Катков про наслідки вибухів у Росії: дивіться відео

Для цього потрібно взяти більше ЗРК і створити ешелоновану оборону в самій Росії, а постійного їх виробництва немає. Тому їх доведеться забирати з переднього краю та прифронтових районів і перекидати в тил.

Від цього, звісно, легше почнуть дихати наші пілоти, які діють на передньому краї. Це величезна така прибавка буде. Це також відображається й на діях наших наземних підрозділів, адже в них буде більше підтримки з повітря,

– пояснив головний редактор Defense Express.

Або ж росіяни можуть спробувати відтягти авіацію на аеродроми подалі. Втім, аеродромів для стратегічної авіації в Росії всього 4, а 2 з них вже перебувають у зоні ураження. А два інші – на далекому сході й на півночі. Відтак, час на виконання тих самих завдань з пусків ракет буде збільшений, а літаки частіше ламатимуться.

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