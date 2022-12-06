Это влияние должно обернуться положительными для Украины последствиями на переднем крае фронта. Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор Defense Express Олег Катков.

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Последствия взрывов в России для фронта

Специалист отметил, что по уровню значения эти эпизоды несколько не дотягивают до потопления российского крейсера "Москва". Ведь это впервые в истории было потопление ракетного крейсера – флагмана флота противокорабельной ракетой.

Относительно удара по авиабазе, где базируются бомбардировщики – такие случаи уже были. Но дело в том, что "Энгельс" – это центральная авиабаза стратегической авиации России. То есть это компонент ядерной триады, сил ядерного сдерживания РФ,

– акцентирует Олег Катков.

Он отмечает, что этот аэродром является самым сердцем российских воздушно-космических сил. Следовательно, это совсем не рядовое событие.

"Это ситуация, которая может иметь достаточно положительные последствия для действия на переднем крае, на фронте. Здесь дело даже не в крылатых ракетах, сколько было уничтожено самолетов. Сейчас, мне кажется, Россия будет искать какие-то пути, чтобы улучшить защиту этих аэродромов", – считает военный эксперт.

Олег Катков о последствиях взрывов в России: смотрите видео

Для этого необходимо взять больше ЗРК и сделать эшелонированную оборону в самой Рф, а неизменного их производства нет. Поэтому их придется забирать с переднего края и прифронтовых районов и опрокидывать в тыл.

От этого, конечно, легче начнут дышать наши пилоты, действующие на переднем крае. Это огромная такая прибавка будет. Это также отражается и на действиях наших наземных подразделений, ведь у них будет больше поддержки с воздуха,

– объяснил главный редактор Defense Express.

Или россияне могут попытаться оттащить авиацию на аэродромы подальше. Впрочем, аэродромов для стратегической авиации в России всего 4, а 2 из них уже находятся в зоне поражения. А два других – на дальнем востоке и на севере. Следовательно, время на выполнение тех же задач по пускам ракет будет увеличено, а самолеты будут чаще ломаться.

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