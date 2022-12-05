Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что не знает, что именно произошло в Саратове и Рязани, потому что Украина защищает только свою территорию.

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В то же время Подоляк уверен, что подобных эксцессов в России станет больше. И для этого есть внутренние российские причины.

Важно! Российский город Саратов расположен на правом берегу Волги в 458 км от границы Украины. На другом берегу расположен город-спутник Энгельс, обслуживающий одноименную авиабазу. С этой базы взлетают российские бомбардировщики, наносящие ракетные удары по Украине.

Взрывы в России – это внутренняя причина

Советник главы Офиса президента указал три главных, по его мнению, явления, характеризующих нынешнюю ситуацию страны-агрессорки. А именно, в России:

Ломается система государственного управления, потому что россияне понимают, что зачем им "слушать этого субъекта", который говорил, что через три дня кого-то захватит. Россия же становится лицом к войне. Россияне – изгои на цивилизованном рынке и не имеют возможности ремонтировать свое высокотехнологичное оборудование. Оборудование выходит из строя, а его нечем ремонтировать. Россия постепенно "погружается в бездну неремонтированного высокотехнологичного оборудования". Россияне все разворовали внутри страны. Если раньше это маскировалось, то теперь выходит на поверхность и "мы видим эксцессы в Энгельсе и Рязани".

Подоляк также прокомментировал заявления пропагандистов, будто массированные обстрелы Украины – это месть за атаку на их военные аэродромы .

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Он подчеркнул, что вопрос обстрелов по критической инфраструктуре Украины – вопрос не одного или двух дней. Это вопрос недель.

7 – 8 дней нужно для того, чтобы собрать ракеты, снарядить ими самолеты, совершить тренировочные вылеты. Мы видели, что они несколько дней вылетали на позиции, с которых имитировали атаку по территории Украины. Потом возвращались к себе, потому что они закладывали возможные цели,

– объяснил Подоляк.

Он рассказал, что воздушные цели россияне нарабатывают на компьютере в главном центре Минобороны России, рассчитывающем траекторию ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

Советник подчеркнул, что россияне не просто куда-то бьют, они умышленно "фиксируют массовое участие в военном преступлении против Украины".

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Такие удары по гражданской инфраструктуре, отметил Подоляк, – это не просто прямое нарушение правил или обычаев ведения войны каких-либо военных конвенций. Это фундаментальное нарушение международного гуманитарного права и конкретное преступление против человечества.

Поэтому все эти пропагандистские истории, будто мы вам сейчас отомстим за Энгельс или за Рязанский аэродром, не выдерживают никакой критики.

– сказал Подоляк.

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